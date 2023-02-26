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Михаил Михайлов

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Место рождения

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.11.1837

Дата смерти

14.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1837

Отец: Михаил (Григорьев)

Мать: Марфа Андреева

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1856

Жена: Ульяния Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1861

Сын: Прокопий Михайлов

Мать ребёнка: Ульяния Захарова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1864

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Ульяния Захарова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Ульяния Захарова

Рождение ребёнка
30.05.1875

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Ульяния Захарова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ольга Михайлова

Мать ребёнка: Ульяния Захарова

Рождение ребёнка
13.07.1880

Дочь: Якимцева Макрина Михайлова

Мать ребёнка: Ульяния Захарова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Захарова

Смерть
14.02.1903
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
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