Михаил Михайлов
Место рожденияд.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.11.1837
Дата смерти14.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.11.1837
Отец: Михаил (Григорьев)
Мать: Марфа Андреева
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1856
Жена: Ульяния Захарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1861
Сын: Прокопий Михайлов
Мать ребёнка: Ульяния Захарова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1864
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Ульяния Захарова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Ульяния Захарова
Рождение ребёнка
30.05.1875
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Ульяния Захарова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ольга Михайлова
Мать ребёнка: Ульяния Захарова
Рождение ребёнка
13.07.1880
Дочь: Якимцева Макрина Михайлова
Мать ребёнка: Ульяния Захарова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Захарова
Смерть
14.02.1903
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.