Иван Терентиев
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти28.04.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
08.01.1797
Дочь: Домника Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
05.09.1797
Сын: Захарий Иванов
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Бракосочетание
28.07.1809
Жена: Параскева Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьева
Смерть
28.04.1797
Причина смерти: от пьянства