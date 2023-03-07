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Иван Терентиев

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

28.04.1797

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Терентий

Мать: ?

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Рождение ребёнка
08.01.1797

Дочь: Домника Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1797

Сын: Захарий Иванов

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.07.1809

Жена: Параскева Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьева

Смерть
28.04.1797
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от пьянства
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