Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

До 1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Рождение ребёнка
05.09.1797

Сын: Захарий Иванов

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1810
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