Анна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиДо 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Рождение ребёнка
05.09.1797
Сын: Захарий Иванов
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1810