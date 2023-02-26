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Гладышев Фёдор Яковлев

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Место рождения

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1872

Отец: Терешков Яков Семёнов

Мать: Пелагея Петрова

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1899

Жена: Гладышева Дария (Федосиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1899

Сын: Гладышев Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Гладышева Дария (Федосиева)

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1903

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Гладышева Дария (Федосиева)

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1907

Сын: Гладышев Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Гладышева Дария (Федосиева)

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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