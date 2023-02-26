Гладышев Фёдор Яковлев
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1872
Отец: Терешков Яков Семёнов
Мать: Пелагея Петрова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1899
Мать ребёнка: Гладышева Дария (Федосиева)
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1903
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Гладышева Дария (Федосиева)
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1907
Мать ребёнка: Гладышева Дария (Федосиева)
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно