Терешков Яков Семёнов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1836
Дата смерти21.11.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Лёщенок Семён Стефанов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
05.06.1872
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1875
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1876
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1879
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1880
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1882
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1885
Дочь: Устиния Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.11.1916
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от старческой дряхлости