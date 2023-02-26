Лёщенок Семён Стефанов
Место рожденияд.Петрова Старина
Дата рождения1772
Дата смерти25.05.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1772
Отец: Лющенок Стефан
Мать: ?
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
20.12.1794
Мать ребёнка: Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
08.08.1796
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
13.07.1798
Дочь: Улита Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
11.06.1803
Сын: Лёщенок Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Авраамова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1803
Мать ребёнка: Евдокия Авраамова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Евдокия Авраамова
д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
24.05.1806
Дочь: Феодосия Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Авраамова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.08.1806
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1807
Дочь: Анастасия Семёнова
Мать ребёнка: Ксения (Ульяния) Лукьянова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1809
Дочь: Дария Семёнова
Мать ребёнка: Ксения (Ульяния) Лукьянова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Терешков Терентий Семёнов
Мать ребёнка: Ксения (Ульяния) Лукьянова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ксения (Ульяния) Лукьянова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Васса Семёнова
Мать ребёнка: Ксения (Ульяния) Лукьянова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Авраамова
Смерть
25.05.1846
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.