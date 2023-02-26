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Лёщенок Семён Стефанов

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Место рождения

д.Петрова Старина

Дата рождения

1772

Дата смерти

25.05.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Лющенок Стефан

Мать: ?

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
20.12.1794

Сын: Лёщенок Игнатий Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Авраамова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1796

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Авраамова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1798

Дочь: Улита Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Авраамова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1803

Сын: Лёщенок Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Авраамова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1803

Сын: Лёщенок Ануфрий Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Авраамова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Лёщенок Андрей Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Авраамова

д.Петрова Старина
Рождение ребёнка
24.05.1806

Дочь: Феодосия Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Авраамова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.08.1806

Жена: Ксения (Ульяния) Лукьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1807

Дочь: Анастасия Семёнова

Мать ребёнка: Ксения (Ульяния) Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1809

Дочь: Дария Семёнова

Мать ребёнка: Ксения (Ульяния) Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Терешков Терентий Семёнов

Мать ребёнка: Ксения (Ульяния) Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Терешков Яков Семёнов

Мать ребёнка: Ксения (Ульяния) Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Васса Семёнова

Мать ребёнка: Ксения (Ульяния) Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Авраамова

Смерть
25.05.1846
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
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