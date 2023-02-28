Ксения (Ульяния) Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Ульяния) Лукьянова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

20.11.1844

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.08.1806

Муж: Лёщенок Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1807

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Лёщенок Семён Стефанов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1809

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Лёщенок Семён Стефанов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Терешков Терентий Семёнов

Отец ребёнка: Лёщенок Семён Стефанов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Терешков Яков Семёнов

Отец ребёнка: Лёщенок Семён Стефанов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Васса Семёнова

Отец ребёнка: Лёщенок Семён Стефанов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
20.11.1844
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
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