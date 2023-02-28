Ксения (Ульяния) Лукьянова
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти20.11.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1806
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1807
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Лёщенок Семён Стефанов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1809
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Лёщенок Семён Стефанов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Терешков Терентий Семёнов
Отец ребёнка: Лёщенок Семён Стефанов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Лёщенок Семён Стефанов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Васса Семёнова
Отец ребёнка: Лёщенок Семён Стефанов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
20.11.1844
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.