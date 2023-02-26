Терешков Терентий Семёнов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1814
Дата смерти14.02.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Лёщенок Семён Стефанов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1838
Дочь: Ефросиния Терентиева
Мать ребёнка: Терешкова Домникия Федосова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1840
Сын: Терешков Никита Терентиев
Мать ребёнка: Терешкова Домникия Федосова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1842
Дочь: Васса Терентиева
Мать ребёнка: Терешкова Домникия Федосова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.02.1901
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.