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Терешков Терентий Семёнов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

14.02.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Лёщенок Семён Стефанов

Мать: Ксения (Ульяния) Лукьянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1838

Дочь: Ефросиния Терентиева

Мать ребёнка: Терешкова Домникия Федосова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1840

Сын: Терешков Никита Терентиев

Мать ребёнка: Терешкова Домникия Федосова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1842

Дочь: Васса Терентиева

Мать ребёнка: Терешкова Домникия Федосова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.02.1901
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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