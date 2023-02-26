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Терешков Никита Терентиев

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.01.1840

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1840

Отец: Терешков Терентий Семёнов

Мать: Терешкова Домникия Федосова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1859

Жена: Терешкова Анастасия Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1860

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1861

Дочь: Варвара Никитина

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1863

Сын: Терешков Фёдор Никитин

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Терешков Илларион Никитин

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Белькова Анна Никитина

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Васса Никитина

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
13.08.1872

Сын: Терешков Мирон Никитин

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1874

Дочь: Терехова Дария Никитина

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: Антонина Никитина

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
14.06.1875

Сын: Терешков Тихон Никитин

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1876

Сын: Терешков Матвей Никитин

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1877

Сын: Терешков Михаил Никитин

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1879

Сын: Терешков Пётр Никитин

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1914
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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