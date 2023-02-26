Терешков Никита Терентиев
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.01.1840
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1840
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1859
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1860
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1861
Дочь: Варвара Никитина
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1863
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Терешков Илларион Никитин
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Белькова Анна Никитина
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Васса Никитина
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
13.08.1872
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1874
Дочь: Терехова Дария Никитина
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1874
Дочь: Антонина Никитина
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
14.06.1875
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1876
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1877
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1879
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Сергеева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1914
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище