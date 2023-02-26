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Терешков Тихон Никитин

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1875

Отец: Терешков Никита Терентиев

Мать: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1900

Жена: Терешкова Анастасия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1900

Сын: Терешков Пётр Тихонов

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

Рождение ребёнка
09.07.1902

Дочь: Ольга Тихонова

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1904

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1906

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1908

Дочь: Мария Тихонова

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1910

Дочь: Татьяна Тихонова

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1911

Дочь: Евдокия Тихонова

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1912

Дочь: Александра Тихонова

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1913

Сын: Терешков Фёдор Тихонов

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1914

Сын: Терешков Алексей Тихонов

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1915

Дочь: Параскева Тихонова

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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