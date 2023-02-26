Терешков Тихон Никитин
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1875
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
Рождение ребёнка
09.07.1902
Дочь: Ольга Тихонова
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1904
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1906
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1908
Дочь: Мария Тихонова
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1910
Дочь: Татьяна Тихонова
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1911
Дочь: Евдокия Тихонова
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1912
Дочь: Александра Тихонова
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1913
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1914
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1915
Дочь: Параскева Тихонова
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Данилова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно