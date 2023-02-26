Терехова (Терешкова) Дария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Терешкова) Дария Никитина

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1874

Отец: Терешков Никита Терентиев

Мать: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1894

Сын: Терехов Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Терехов Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1897

Сын: Терехов Наум Фёдоров

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1898

Сын: Терехов Игнатий Фёдоров

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1900

Дочь: Ульяния Фёдорова

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1905

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Рождение ребёнка
12.02.1907

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1909

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1911

Сын: Терехов Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1913

Дочь: Варвара Фёдорова

Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Фёдор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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