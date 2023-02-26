Терехова (Терешкова) Дария Никитина
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1874
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1894
Сын: Терехов Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
01.02.1896
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
30.11.1897
Сын: Терехов Наум Фёдоров
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
18.12.1898
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
12.12.1900
Дочь: Ульяния Фёдорова
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
04.04.1905
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
12.02.1907
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
01.03.1909
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
18.08.1911
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
04.12.1913
Дочь: Варвара Фёдорова
Отец ребёнка: Терехов Фёдор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно