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Терешков Матвей Никитин

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1876

Дата смерти

01.02.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1876

Отец: Терешков Никита Терентиев

Мать: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.02.1878
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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