Терешков Матвей Никитин
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1876
Дата смерти01.02.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1876
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.02.1878
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище