(Терешкова) Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терешкова) Евдокия Никитина

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1860

Отец: Терешков Никита Терентиев

Мать: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1881

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1882

Дочь: Феврония Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1884

Сын: Гавриил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1886

Сын: Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Прокопий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1893

Сын: Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1903

Дочь: Феодосия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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