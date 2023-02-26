(Терешкова) Евдокия Никитина
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1860
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1880
Муж: Дмитрий Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1881
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
21.06.1882
Дочь: Феврония Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
24.03.1884
Сын: Гавриил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
14.03.1886
Сын: Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
24.02.1888
Сын: Прокопий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
03.05.1893
Сын: Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
31.05.1903
Дочь: Феодосия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Тимофеев
Смерть
Неизвестно