Дмитрий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1880
Жена: Евдокия Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1881
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
21.06.1882
Дочь: Феврония Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
24.03.1884
Сын: Гавриил Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
14.03.1886
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
24.02.1888
Сын: Прокопий Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
03.05.1893
Сын: Николай Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
31.05.1903
Дочь: Феодосия Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Смерть
Неизвестно