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Дмитрий Тимофеев

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: ?

Мать: ?

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Евдокия Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1881

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1882

Дочь: Феврония Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1884

Сын: Гавриил Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1886

Сын: Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Прокопий Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1893

Сын: Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1903

Дочь: Феодосия Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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