Белькова (Терешкова) Анна Никитина
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смерти12.03.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.03.1890
Дочь: Дария Яковлева
Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев
Рождение ребёнка
06.04.1891
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев
Рождение ребёнка
02.04.1892
Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев
Рождение ребёнка
24.11.1894
Сын: Белькова Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев
Рождение ребёнка
14.01.1897
Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев
Смерть
12.03.1898
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище