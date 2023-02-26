Белькова (Терешкова) Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белькова (Терешкова) Анна Никитина

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

12.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Терешков Никита Терентиев

Мать: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Бельков Яков Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.03.1890

Дочь: Дария Яковлева

Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1891

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1892

Сын: Бельков Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1894

Сын: Белькова Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1897

Сын: Бельков Павел Яковлев

Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.03.1898
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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