Терешков Илларион Никитин
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смерти09.06.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1865
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1891
Жена: Терешкова Анна Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1891
рядовой солдат
Рождение ребёнка
07.09.1892
Дочь: Анна Илларионова
Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1893
Сын: Терешков Иван Илларионович
Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1897
Дочь: Анастасия Илларионова
Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1899
Дочь: Василиса (Васса) Илларионова
Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1901
Сын: Терешков Даниил Илларионов
Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1903
Сын: Терешков Фёдор Илларионов
Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1905
Дочь: Мария Илларионова
Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1906
Дочь: Анна Илларионова
Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1907
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной