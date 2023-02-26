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Терешков Илларион Никитин

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

09.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Терешков Никита Терентиев

Мать: Терешкова Анастасия Сергеева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1891

Жена: Терешкова Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1891
рядовой солдат
Рождение ребёнка
07.09.1892

Дочь: Анна Илларионова

Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1893

Сын: Терешков Иван Илларионович

Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1897

Дочь: Анастасия Илларионова

Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1899

Дочь: Василиса (Васса) Илларионова

Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1901

Сын: Терешков Даниил Илларионов

Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1903

Сын: Терешков Фёдор Илларионов

Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1905

Дочь: Мария Илларионова

Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1906

Дочь: Анна Илларионова

Мать ребёнка: Терешкова Анна Николаева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1907
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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