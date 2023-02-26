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Терешков Иван Илларионович

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.08.1893

Дата смерти

22.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1893

Отец: Терешков Илларион Никитин

Мать: Терешкова Анна Николаева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 6 Симбирский ( Сибирский ) казачий полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терешкова Ольга Яковлева

Смерть
22.10.1943
Причина смерти: На войне
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