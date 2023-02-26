Терешков Иван Илларионович
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.08.1893
Дата смерти22.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1893
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 6 Симбирский ( Сибирский ) казачий полк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терешкова Ольга Яковлева
Смерть
22.10.1943
Причина смерти: На войне