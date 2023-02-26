Терешкова (Малашенкова) Ольга Яковлева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1888
Отец: Малашенков Яков
Мать: ?
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Бракосочетание
03.06.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1908
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1908
Рождение ребёнка
28.06.1909
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1911
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1913
Отец ребёнка: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1914
Рождение ребёнка
22.01.1915
Сын: Терешков Григорий Петрович
Отец ребёнка: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно