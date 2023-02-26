Терешкова (Малашенкова) Ольга Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкова (Малашенкова) Ольга Яковлева

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Малашенков Яков

Мать: ?

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Бракосочетание
03.06.1907

Муж: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1908

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1908
Рождение ребёнка
28.06.1909

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1911

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1913

Сын: Терешков Павел Петров

Отец ребёнка: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1914
Рождение ребёнка
22.01.1915

Сын: Терешков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешков Иван Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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