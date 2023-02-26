Терешков Григорий Петрович
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1915
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1941
Место призыва Запорожский ГВК, Украинская ССР, Запорожская обл., г. Запорожье
Военная награда
12.12.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно