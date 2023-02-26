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Терешков Григорий Петрович

Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1915

Отец: Терешков (терещенков) Пётр Фёдорович

Мать: Терешкова Ольга Яковлева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1941
Место призыва Запорожский ГВК, Украинская ССР, Запорожская обл., г. Запорожье
Военная награда
12.12.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно
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