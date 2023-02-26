Терешков (Терещенков) Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешков (Терещенков) Пётр Фёдорович

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887

Отец: Терешков Фёдор Никитин

Мать: Терешкова Васса Дмитриева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.06.1907

Жена: Терешкова Ольга Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1908

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Терешкова Ольга Яковлева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1909

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Терешкова Ольга Яковлева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1911

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Терешкова Ольга Яковлева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1913

Сын: Терешков Павел Петров

Мать ребёнка: Терешкова Ольга Яковлева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1915

Сын: Терешков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Терешкова Ольга Яковлева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
гренадёр 3-й гренадерский Перновский полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терешкова Ольга Яковлева

Смерть
Неизвестно
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