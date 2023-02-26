Терешков (Терещенков) Пётр Фёдорович
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887
Отец: Терешков Фёдор Никитин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.06.1907
Жена: Терешкова Ольга Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1908
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Терешкова Ольга Яковлева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1909
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Терешкова Ольга Яковлева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1911
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Терешкова Ольга Яковлева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1913
Мать ребёнка: Терешкова Ольга Яковлева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1915
Сын: Терешков Григорий Петрович
Мать ребёнка: Терешкова Ольга Яковлева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
гренадёр 3-й гренадерский Перновский полк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терешкова Ольга Яковлева
Смерть
Неизвестно