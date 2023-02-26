Малашенков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Малашенков Николай
Мать ребёнка: ?
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Малашенков Семён
Мать ребёнка: ?
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно