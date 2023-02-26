Малашенков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенков Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

1909 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малашенков Семён Акимов

Мать: Малашенкова Дария Тихонова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Малашенков Николай

Мать ребёнка: ?

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Малашенков Семён

Мать ребёнка: ?

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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