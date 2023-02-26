Миночкина (Малашенкова) Елена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миночкина (Малашенкова) Елена Яковлева

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: Малашенков Яков

Мать: ?

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1914

Сын: Миночкин Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Миночкин Фёдор Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Миночкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Миночкин Фёдор Яковлев

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Лещенки
Рождение ребёнка
1924

Сын: Миночкин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Миночкин Фёдор Яковлев

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Миночкин Фёдор Яковлев

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миночкин Фёдор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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