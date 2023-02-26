Миночкина (Малашенкова) Елена Яковлева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: Малашенков Яков
Мать: ?
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1914
Отец ребёнка: Миночкин Фёдор Яковлев
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Миночкин Фёдор Яковлев
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Лещенки
Рождение ребёнка
1924
Сын: Миночкин Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Миночкин Фёдор Яковлев
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Миночкин Фёдор Яковлев
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно