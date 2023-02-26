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Миночкин Николай Фёдорович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки

Дата рождения

1924

Дата смерти

17.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Миночкин Фёдор Яковлев

Мать: Миночкина Елена Яковлева

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки
Смерть
17.01.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, г. Шлиссельбург, севернее, 500 м, братская могила
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