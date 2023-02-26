Миночкин Николай Фёдорович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки
Дата рождения1924
Дата смерти17.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Миночкин Фёдор Яковлев
Мать: Миночкина Елена Яковлева
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки
Смерть
17.01.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, г. Шлиссельбург, севернее, 500 м, братская могила