(Терешкова) Матрона Яковлева
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.11.1882
Дата смерти28.01.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1882
Отец: Терешков Яков Семёнов
Мать: Пелагея Петрова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1885
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори