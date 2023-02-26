(Терешкова) Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терешкова) Матрона Яковлева

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Место рождения

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.11.1882

Дата смерти

28.01.1885

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1882

Отец: Терешков Яков Семёнов

Мать: Пелагея Петрова

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1885
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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