Феодосия (Акимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия (Акимова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

28.07.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параскева (Максимова)

Отец ребёнка: Максим Устинов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1824

Сын: Демид Максимов

Отец ребёнка: Максим Устинов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фёдор Максимов

Отец ребёнка: Максим Устинов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Максим Устинов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
28.07.1831
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: холера

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