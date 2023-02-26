Феодосия (Акимова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти28.07.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева (Максимова)
Отец ребёнка: Максим Устинов
Рождение ребёнка
16.08.1824
Сын: Демид Максимов
Отец ребёнка: Максим Устинов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фёдор Максимов
Отец ребёнка: Максим Устинов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Максим Устинов
Смерть
28.07.1831
Причина смерти: холера