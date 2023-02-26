Акилина Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1793
Дочь: Анна Устинова
Отец ребёнка: Устин Семёнов
Рождение ребёнка
04.12.1793
Дочь: Варвара Устинова
Отец ребёнка: Устин Семёнов
Рождение ребёнка
13.08.1796
Сын: Максим Устинов
Отец ребёнка: Устин Семёнов
Бракосочетание
17.01.1798
Муж: Иван Артемов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1799
Сын: Михаил Устинов
Отец ребёнка: Устин Семёнов
Смерть
Неизвестно