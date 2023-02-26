Акилина Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1793

Дочь: Анна Устинова

Отец ребёнка: Устин Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1793

Дочь: Варвара Устинова

Отец ребёнка: Устин Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1796

Сын: Максим Устинов

Отец ребёнка: Устин Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1798

Муж: Иван Артемов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1799

Сын: Михаил Устинов

Отец ребёнка: Устин Семёнов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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