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Егор (Георгий) Иванов

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.01.1834

Дата смерти

26.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1834

Отец: Иван Семёнов

Мать: Макрина Сергеева

Бракосочетание
01.11.1853

Жена: Устиния Мартинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1855

Сын: Иосиф Егоров

Мать ребёнка: Устиния Мартинова

Рождение ребёнка
01.02.1858

Сын: Семён Егоров

Мать ребёнка: Устиния Мартинова

Рождение ребёнка
16.07.1860

Дочь: Марина Егорова

Мать ребёнка: Устиния Мартинова

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Юрченкова Александра Егорова

Мать ребёнка: Устиния Мартинова

Рождение ребёнка
14.08.1871

Дочь: Ульяния Егорова

Мать ребёнка: Устиния Мартинова

Рождение ребёнка
07.11.1873

Сын: Михаил Егоров

Мать ребёнка: Устиния Мартинова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Богатченков Ефрем Егорович

Мать ребёнка: Устиния Мартинова

Рождение ребёнка
24.02.1876

Дочь: Ефросиния Георгиева

Мать ребёнка: Устиния Мартинова

Рождение ребёнка
24.02.1876

Сын: Тарасий Георгиев

Мать ребёнка: Устиния Мартинова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Параскева Георгиева

Мать ребёнка: Устиния Мартинова

Смерть
26.04.1913
Причина смерти: от натуральной

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