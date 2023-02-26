Егор (Георгий) Иванов
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.01.1834
Дата смерти26.04.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1834
Отец: Иван Семёнов
Мать: Макрина Сергеева
Бракосочетание
01.11.1853
Жена: Устиния Мартинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1855
Сын: Иосиф Егоров
Мать ребёнка: Устиния Мартинова
Рождение ребёнка
01.02.1858
Сын: Семён Егоров
Мать ребёнка: Устиния Мартинова
Рождение ребёнка
16.07.1860
Дочь: Марина Егорова
Мать ребёнка: Устиния Мартинова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Юрченкова Александра Егорова
Мать ребёнка: Устиния Мартинова
Рождение ребёнка
14.08.1871
Дочь: Ульяния Егорова
Мать ребёнка: Устиния Мартинова
Рождение ребёнка
07.11.1873
Сын: Михаил Егоров
Мать ребёнка: Устиния Мартинова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Богатченков Ефрем Егорович
Мать ребёнка: Устиния Мартинова
Рождение ребёнка
24.02.1876
Дочь: Ефросиния Георгиева
Мать ребёнка: Устиния Мартинова
Рождение ребёнка
24.02.1876
Сын: Тарасий Георгиев
Мать ребёнка: Устиния Мартинова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Параскева Георгиева
Мать ребёнка: Устиния Мартинова
Смерть
26.04.1913
Причина смерти: от натуральной