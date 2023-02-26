Михаил Егоров
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
07.11.1873
Отец: Егор (Георгий) Иванов
Мать: Устиния Мартинова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1892
Жена: Феодосия Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1892
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1894
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1896
Сын: Илья Михайлов
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1899
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1902
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1904
Сын: Константин Михайлов
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1907
Сын: Павел Михайлов
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1911
Сын: Фёдор Михайлов
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1912
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно