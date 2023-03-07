(Мартынова) Феодосия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартынова) Феодосия Алексеева

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1872

Отец: Мартынов Алексей Мартинов

Мать: Мартынова Дария Герасимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1892

Муж: Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1892

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1894

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1896

Сын: Илья Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1899

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1902

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1904

Сын: Константин Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Павел Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1911

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1912

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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