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Мартынова Дария Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

05.11.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мартынов Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1872

Дочь: Феодосия Алексеева

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1873

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1875

Сын: Мартынов Павел Алексеев

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1877

Дочь: Дария (Сафронова)

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1879

Сын: Мартынов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1882

Дочь: Чепелкина Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1884

Дочь: Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1887

Сын: Мартынов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1890

Дочь: Матрахова Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
05.11.1896
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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