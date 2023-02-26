Мартынова Дария Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти05.11.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Рождение ребёнка
27.05.1872
Дочь: Феодосия Алексеева
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Рождение ребёнка
25.08.1873
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Рождение ребёнка
08.03.1875
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Рождение ребёнка
05.03.1877
Дочь: Дария (Сафронова)
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Рождение ребёнка
28.12.1879
Сын: Мартынов Василий Алексеев
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Рождение ребёнка
16.10.1882
Дочь: Чепелкина Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Рождение ребёнка
30.08.1884
Дочь: Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Рождение ребёнка
02.10.1887
Сын: Мартынов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Рождение ребёнка
25.03.1890
Дочь: Матрахова Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Мартинов
Смерть
05.11.1896
Причина смерти: от натуральной