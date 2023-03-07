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Дария (Сафронова)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1877

Отец: Мартынов Алексей Мартинов

Мать: Мартынова Дария Герасимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1892

Муж: Владимир Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Стефан Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: Елизавета Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Антоний Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1900

Сын: Иоанн Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Федора Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Рождение ребёнка
24.02.1903

Дочь: Евдокия Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1904

Сын: Григорий Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1907

Сын: Захарий Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1908

Сын: Пётр Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1910

Дочь: Анна Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1913

Дочь: Агрипина Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1915

Дочь: Александра Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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