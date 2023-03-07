Дария (Сафронова)
Место рождения
Дата рождения05.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1877
Бракосочетание
03.02.1892
Муж: Владимир Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1893
Сын: Стефан Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: Елизавета Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
17.01.1898
Сын: Антоний Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
21.06.1900
Сын: Иоанн Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Федора Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
24.02.1903
Дочь: Евдокия Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
07.08.1904
Сын: Григорий Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
05.02.1907
Сын: Захарий Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
23.11.1908
Сын: Пётр Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
25.07.1910
Дочь: Анна Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
21.06.1913
Дочь: Агрипина Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Рождение ребёнка
05.05.1915
Дочь: Александра Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Стефанов
Смерть
Неизвестно