Юрченкова Александра Егорова
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Егор (Георгий) Иванов
Мать: Устиния Мартинова
Бракосочетание
09.02.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1893
Дочь: (Юрченкова) Соломония Никитина
Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов
Рождение ребёнка
20.05.1895
Сын: Юрченков Константин Никитин
Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов
Рождение ребёнка
25.07.1897
Дочь: (Юрченкова) Параскева Никитина
Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов
Рождение ребёнка
14.06.1900
Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов
Рождение ребёнка
29.05.1902
Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: (Юрченкова) Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов
Рождение ребёнка
25.12.1908
Дочь: (Юрченкова) Домна Никитина
Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов
Смерть
Неизвестно