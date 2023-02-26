Юрченкова Александра Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрченкова Александра Егорова

Юрченкова Александра Егорова

Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Егор (Георгий) Иванов

Мать: Устиния Мартинова

Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Юрченков Никита Устинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1893

Дочь: (Юрченкова) Соломония Никитина

Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1895

Сын: Юрченков Константин Никитин

Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1897

Дочь: (Юрченкова) Параскева Никитина

Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1900

Сын: Юрченков Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1902

Сын: Юрченков Иван Никитин

Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: (Юрченкова) Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1908

Дочь: (Юрченкова) Домна Никитина

Отец ребёнка: Юрченков Никита Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.