Юрченков Никита Устинов
Место рождения
Дата рождения25.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1864
Отец: Юрченков Устин Фадеев
Мать: Юрченкова Ефимия Иванова
Бракосочетание
09.02.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1893
Дочь: (Юрченкова) Соломония Никитина
Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова
Рождение ребёнка
20.05.1895
Сын: Юрченков Константин Никитин
Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова
Рождение ребёнка
25.07.1897
Дочь: (Юрченкова) Параскева Никитина
Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова
Рождение ребёнка
14.06.1900
Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова
Рождение ребёнка
29.05.1902
Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: (Юрченкова) Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова
Рождение ребёнка
25.12.1908
Дочь: (Юрченкова) Домна Никитина
Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова
Смерть
Неизвестно