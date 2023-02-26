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Юрченков Никита Устинов

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1864

Отец: Юрченков Устин Фадеев

Мать: Юрченкова Ефимия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.02.1886

Жена: Юрченкова Александра Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1893

Дочь: (Юрченкова) Соломония Никитина

Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1895

Сын: Юрченков Константин Никитин

Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1897

Дочь: (Юрченкова) Параскева Никитина

Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1900

Сын: Юрченков Фёдор Никитин

Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1902

Сын: Юрченков Иван Никитин

Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: (Юрченкова) Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1908

Дочь: (Юрченкова) Домна Никитина

Мать ребёнка: Юрченкова Александра Егорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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