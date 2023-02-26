Юрченкова Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченкова Ефимия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1845

Сын: Юрченков Алексей ст

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1847

Дочь: Мария Устинова

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1848

Сын: Юрченков Ефимий Устинов

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1850

Сын: Юрченков Леонтий Устинов

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1852

Дочь: Марина (Мария) Устинова

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1855

Сын: Юрченков Антоний Устинов

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1858

Сын: Юрченков Алексей Устинов

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1860

Дочь: Акилина Устинова

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анна Устинова

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1864

Сын: Юрченков Никита Устинов

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Володченкова Васса Устинова

Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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