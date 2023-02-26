Юрченкова Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1845
Сын: Юрченков Алексей ст
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Рождение ребёнка
29.03.1847
Дочь: Мария Устинова
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Рождение ребёнка
14.10.1848
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Рождение ребёнка
17.06.1850
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Рождение ребёнка
13.07.1852
Дочь: Марина (Мария) Устинова
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Рождение ребёнка
10.07.1855
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Рождение ребёнка
13.03.1858
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Рождение ребёнка
11.06.1860
Дочь: Акилина Устинова
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анна Устинова
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Рождение ребёнка
25.05.1864
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Володченкова Васса Устинова
Отец ребёнка: Юрченков Устин Фадеев
Смерть
Неизвестно