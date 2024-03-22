Марина (Мария) Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина (Мария) Устинова

Марина (Мария) Устинова

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1852

Отец: Юрченков Устин Фадеев

Мать: Юрченкова Ефимия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1871

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1874

Сын: Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1875

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Яков (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1876

Сын: Евдоким Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1881

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Авраамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков (Авраамов)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close