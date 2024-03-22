Марина (Мария) Устинова
Место рождения
Дата рождения13.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1852
Отец: Юрченков Устин Фадеев
Мать: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
09.09.1871
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1874
Сын: Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1875
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Яков (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1876
Сын: Евдоким Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1881
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Авраамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков (Авраамов)
Смерть
Неизвестно