Яков (Авраамов)
Место рожденияд.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1871
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Марина (Мария) Устинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1874
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Марина (Мария) Устинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1875
Дочь: Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Марина (Мария) Устинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1876
Сын: Евдоким Яковлев
Мать ребёнка: Марина (Мария) Устинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1881
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Марина (Мария) Устинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина (Мария) Устинова
Смерть
Неизвестно