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Яков (Авраамов)

Место рождения

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: ?

Мать: ?

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1871

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Марина (Мария) Устинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1874

Сын: Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Марина (Мария) Устинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1875

Дочь: Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Марина (Мария) Устинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1876

Сын: Евдоким Яковлев

Мать ребёнка: Марина (Мария) Устинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1881

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Марина (Мария) Устинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина (Мария) Устинова

Смерть
Неизвестно
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