Василий Яковлев
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.03.1881
Дата смерти13.08.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1881
Отец: Яков (Авраамов)
Мать: Марина (Мария) Устинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.08.1882
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы