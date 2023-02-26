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Василий Яковлев

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.03.1881

Дата смерти

13.08.1882

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1881

Отец: Яков (Авраамов)

Мать: Марина (Мария) Устинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.08.1882
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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