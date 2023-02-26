Анна Яковлева
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.09.1871
Дата смерти05.06.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1871
Отец: Яков (Авраамов)
Мать: Марина (Мария) Устинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.06.1874
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори