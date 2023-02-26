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Анна Яковлева

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.09.1871

Дата смерти

05.06.1874

Пол

Женский

Отец

До 1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1871

Отец: Яков (Авраамов)

Мать: Марина (Мария) Устинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.06.1874
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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