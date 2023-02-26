Екатерина (Акилина) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина (Акилина) Михайлова

Екатерина (Акилина) Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Фёкла Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

Рождение ребёнка
05.10.1821

Дочь: Харитина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1823

Дочь: Аграфена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1825

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1830

Дочь: Стефанида Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1833

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Устина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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