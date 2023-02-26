Екатерина (Акилина) Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Фёкла Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кодратов
Рождение ребёнка
05.10.1821
Дочь: Харитина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1823
Дочь: Аграфена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1825
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1830
Дочь: Стефанида Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1833
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Устина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно