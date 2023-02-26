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Ксения Яковлева

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.01.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1825

Отец: Яков Кодратов

Мать: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1844

Муж: Никон Варфоломеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1846

Сын: Стефан Никонов

Отец ребёнка: Никон Варфоломеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1848

Дочь: Евдокия (Дмитриева)

Отец ребёнка: Никон Варфоломеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1850

Дочь: Соломония Никонова

Отец ребёнка: Никон Варфоломеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1855

Дочь: Екатерина (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1857

Муж: Артемий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1857

Сын: Яков Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Фёдоров

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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