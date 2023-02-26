Ксения Яковлева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.01.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1825
Отец: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1844
Муж: Никон Варфоломеев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1846
Сын: Стефан Никонов
Отец ребёнка: Никон Варфоломеев
Рождение ребёнка
29.02.1848
Дочь: Евдокия (Дмитриева)
Отец ребёнка: Никон Варфоломеев
Рождение ребёнка
30.07.1850
Дочь: Соломония Никонова
Отец ребёнка: Никон Варфоломеев
Рождение ребёнка
24.11.1855
Дочь: Екатерина (по крёстному)
Бракосочетание
16.01.1857
Муж: Артемий Фёдоров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1857
Сын: Яков Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Фёдоров
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно