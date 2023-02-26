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Артемий Фёдоров

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Фёдор

Мать: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1838

Дочь: Татьяна Артемова

Мать ребёнка: Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Агафия Артемова

Мать ребёнка: Матрона Дмитриева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Устинья Артемова

Мать ребёнка: Матрона Дмитриева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дария Артемиева

Мать ребёнка: Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Нил Артемиев

Мать ребёнка: Матрона Дмитриева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1857

Жена: Ксения Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1857

Сын: Яков Артемиев

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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