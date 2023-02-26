Артемий Фёдоров
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1838
Дочь: Татьяна Артемова
Мать ребёнка: Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Агафия Артемова
Мать ребёнка: Матрона Дмитриева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Устинья Артемова
Мать ребёнка: Матрона Дмитриева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дария Артемиева
Мать ребёнка: Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Нил Артемиев
Мать ребёнка: Матрона Дмитриева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1857
Жена: Ксения Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1857
Сын: Яков Артемиев
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно