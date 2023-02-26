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Яков Артемиев

Место рождения

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Артемий Фёдоров

Мать: Ксения Яковлева

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1877

Жена: Харитина Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1882

Сын: Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Харитина Федотова

Военная служба
1883
бессрочно-отпускной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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