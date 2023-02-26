Яков Артемиев
Место рожденияд.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Артемий Фёдоров
Мать: Ксения Яковлева
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1877
Жена: Харитина Федотова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1882
Сын: Стефан Яковлев
Мать ребёнка: Харитина Федотова
Военная служба
1883
бессрочно-отпускной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно