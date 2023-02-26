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Харитина Федотова

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Место рождения

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1877

Муж: Яков Артемиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1882

Сын: Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Артемиев

Смерть
Неизвестно
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