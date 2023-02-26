Харитина Федотова
Место рожденияд.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Орлово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1877
Муж: Яков Артемиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1882
Сын: Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Артемиев
Смерть
Неизвестно