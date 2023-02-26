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Устинья Артемова

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Артемий Фёдоров

Мать: Матрона Дмитриева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1857

Муж: Никита Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1859

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Никита Савельев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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