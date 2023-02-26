Устинья Артемова
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Артемий Фёдоров
Мать: Матрона Дмитриева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1857
Муж: Никита Савельев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1859
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Никита Савельев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно