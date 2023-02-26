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Никита Савельев

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1834

Отец: Савва Леонов

Мать: Мария (Илларионова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1857

Жена: Устинья Артемова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1859

Дочь: Акилина Никитина

Мать ребёнка: Устинья Артемова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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