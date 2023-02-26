Никита Савельев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1834
Отец: Савва Леонов
Мать: Мария (Илларионова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1857
Жена: Устинья Артемова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1859
Дочь: Акилина Никитина
Мать ребёнка: Устинья Артемова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно