Агафия Артемова
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Артемий Фёдоров
Мать: Матрона Дмитриева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1858
Муж: Никита Филимонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно