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Агафия Артемова

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1806 г.р.

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1839

Отец: Артемий Фёдоров

Мать: Матрона Дмитриева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1858

Муж: Никита Филимонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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