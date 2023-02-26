Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Артемий Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.