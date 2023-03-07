Никон Варфоломеев
Место рождения
Дата рождения23.03.1825
Дата смертиДо 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1825
Отец: Варфоломей Самойлов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
28.01.1844
Жена: Ксения Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1846
Сын: Стефан Никонов
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
29.02.1848
Дочь: Евдокия (Дмитриева)
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
30.07.1850
Дочь: Соломония Никонова
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
Смерть
До 1856