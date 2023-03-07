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Никон Варфоломеев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.03.1825

Дата смерти

До 1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1825

Отец: Варфоломей Самойлов

Мать: Ирина Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1844

Жена: Ксения Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1846

Сын: Стефан Никонов

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1848

Дочь: Евдокия (Дмитриева)

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1850

Дочь: Соломония Никонова

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1856
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