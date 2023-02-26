Фёкла Яковлева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1816
Дата смерти11.09.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Яков Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1832
Муж: Семён Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1836
Сын: Михаил Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1839
Сын: Иоанн Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Рождение ребёнка
18.06.1843
Дочь: Агрипина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.09.1845
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.