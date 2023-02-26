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Фёкла Яковлева

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

11.09.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Яков Кодратов

Мать: Екатерина (Акилина) Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1832

Муж: Семён Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1836

Сын: Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1839

Сын: Иоанн Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Рождение ребёнка
18.06.1843

Дочь: Агрипина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.09.1845
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
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