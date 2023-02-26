Иван Григорьев
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.06.1861
Дата смерти08.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1861
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Мария Архипова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1879
Жена: Ефимия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1881
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1883
Сын: Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1885
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1887
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1890
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1891
Сын: Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1893
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1894
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1897
Сын: Макарий Иоаннов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1899
Сын: Нил Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1900
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1904
Дочь: Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.08.1912
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки