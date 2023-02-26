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Иван Григорьев

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.06.1861

Дата смерти

08.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1861

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Мария Архипова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1879

Жена: Ефимия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1881

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1883

Сын: Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1885

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1887

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1890

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1891

Сын: Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1893

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1894

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1897

Сын: Макарий Иоаннов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1899

Сын: Нил Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1900

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1904

Дочь: Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.08.1912
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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